مسؤول سابق يطلب وساطة لإبقاء مرسيدس رئاسية معه

طلب مسؤول سابق بالنظام المباد وساطة للسماح له بإبقاء سيارة رئاسية من ماركة “مرسيدس”. وقالت مصادر مطلعة لـ(الإنتباهة) أن رئيس مجلس الولايات المحلول عمر سليمان طلب التوسط له عند نائب رئيس المجلس العسكري لإبقاء السيارة الرئاسية معه وقيادتها.
ونقلت الصحيفة قبل نحو شهرين رفض رئيس المجلس المحلول إعادة السيارة التابعة آنذاك للرئاسة, واعتبارها مكافأة نهاية خدمة قدمها له الرئيس المعزول. وكشفت المصادر عن طلب رئيس المجلس من شخص يمت لنائب رئيس المجلس بصلة قرابة بالتوسط له لإبقاء السيارة ومنع الأمانة العامة للمجلس من إعادتها.
وسابقاً منحت لرئيس المجلس والنواب مهلة 3 أشهر لإعادة السيارات وأعيدت جميعاً عدا السيارة الرئاسية. وفي السياق أوضحت المصادر مخاطبة نائب رئيس المجلس المحلول لإعادة جهاز كمبيوتر “لا ب توب” منح له أثناء عمله بالمجلس.
الانتباهة