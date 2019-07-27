حميدتي: جئت لجوبا استجابة لدعوة حكومة جنوب السودان للقاء الحلو

نائب رئيس الحركة الشعبية شمال وأمين العلاقات الخارجية للجبهة الثورية لـ(السوداني): (2-2) ما توصلنا له بأديس أبابا يجب ألا يتعرض للتشويه بالحديث عن المقاعد