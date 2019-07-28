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سياسية

2019/07/28

2019/07/28


الحرية : سنجتهد مع العسكري لتحقيق السلام خلال (6) أشهر



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أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن الإتفاق مع الجبهة الثورية خطوة هامة في إستكمال وتحقيق أهداف الثورة ، مبينة أنها وجدت جدية من المجلس العسكري خلال المفاوضات حول الإعلان الدستوري .

وقال القيادي بالحرية والتغيير أحمد ربيع ، أن قضية السلام تعتبر قضية إجتماعية قبل أن تكون سياسية ، مبينناً أن مشاورات أديس أبابا مع الجبهة الثورية فتحت المجال واسعاً لتحقيق السلام والإستقرار بالبلاد ، مشيراً الي أن المجلس العسكري وإعلان قوى الحرية والتغيير يجتهدان لتحقيق السلام خلال فترة ال(6) أشهر الأولى من الفترة الإنتقالية .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أعرب ربيع عن أمله في أن يتم الإتفاق على الإعلان الدستوري ، كما تم الإتفاق على الإعلان السياسي مع المجلس العسكري ، وزاد قائلاً : ” نحن متمسكون بالإتفاق السياسي ” .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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