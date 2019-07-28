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سياسية

2019/07/28

2019/07/28


النيابة تبرئ العسكري من أحداث فض الإعتصام و” المهنيين ” يرفض



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برأت لجنة التحقيق التي كونتها النيابة العامة للتحقيق في فض إعتصام القيادة ، المجلس العسكري الإنتقالي من تهمة فض الإعتصام ، وأكدت تورط (7) ضباط برتبة لواء وعميد ومقدمين ورائد مع رقيب من قوة الحماية وقوات معسكر الصالحة ومكافحة الشغب بقوات الدعم السريع ، في فض الإعتصام وقتل وجرح المعتصمين ، ووجهت لهم تهماً تصل عقوبتها الي الإعدام والسجن المؤبد ، مع ضمهم كمتهمين أساسيين في بلاغات القتل وتسبيب الأذى المدونة بالنيابات وأقسام الشرطة من المعتصمين وذوي القتلى .

ونفت نيابة وقوع حوادث إغتصاب أو حرق بالنار أثناء عملية فض الإعتصام .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أكد رئيس لجنة التحقيق فتح الرحمن سعيد ، في مؤتمر صحفي أمس ، وجود شخصين ملثمين كانا يطلقان أعيرة نارية مع ثلاثة آخرين من أعلى هيكل مدينة البشير الطبية المواجهة لساحة الإعتصام .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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