برلماني سابق: محاكمة (البشير) نقطة حاسمة في تاريخ العدالة بالسودان

اعتبر عضو البرلمان الأسبق محمد عبد الله ود أبوك الإعلان عن محاكمة الرئيس السابق عمر البشير والتي ستبدأ (الأربعاء) المقبل نقطة حاسمة في تاريخ العدالة تنفي الاتهام بعدم تقديمه ورموز نظامه إلى محاكمة عادلة.
وقال ود أبوك في تصريح بحسب صحيفة المجهر، إن تقديم رأس النظام السابق لمحاكمة عادلة تضع أهل السودان أمام فرصة كبيرة لتأسيس دولة بمفاهيم جديدة تسودها العدالة والمحبة.
ودعا إلى تأسيس دولة القانون وتطبيق قواعد العدالة وإبعاد العواطف والنزوات السياسية، بغرض الوصول إلى دولة فيها مصالحة وتعافي، مشيراً إلى أهمية معالجة موضوع المحاكمة من خلال تبني مشروع للعدالة الانتقالية في السودان في مختلف المجالات الاجتماعية والجنائية والاقتصادية وإصلاح الأجهزة القانونية للوصول لمصالحة وطنية شاملة.
الخرطوم (كوش نيوز)