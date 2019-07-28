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سياسية

2019/07/28

2019/07/28


“العسكري” وعقار يتفقان على إسقاط الأحكام الغيابية ضد قادة الحركات



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اتفق المجلس العسكري مع الحركة الشعبية جناح مالك عقار، على عدد من القضايا، أبرزها العفو عن كافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط أحكام الإعدام الغيابية ضد قادة الحركات المسلحة، فضلاً عن فتح المسارات الإنسانية والممرات، لتوصيل المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في مناطق النزاع.

 

وأمن الجانبان في الاجتماع الذي ترأسه من جانب المجلس العسكري، نائبه محمد حمدان دقلو، ومن جانب الحركة الشعبية قطاع الشمال، مالك عقار إير، في عاصمة دولة الجنوب جوبا، أمنا على تجديد اتفاقية إيقاف العدائيات. وينتظر أن تتواصل مباحثات وفد المجلس مع الحركة الشعبية جناح الحلو عبد العزيز الحلو.

 

 

السوداني

 

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