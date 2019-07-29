الصحة السودانية: 184 وفاة جراء الأحداث منذ 19 ديسمبر

كشف وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف دكتور سليمان عبدالجبار أن عدد الوفيات الكلي بلغ 184، جراء الأحداث منذ 19 ديسمبر 2018 وحتى الأول من يوليو الجاري، 30 وفاة بالولايات و154 بالعاصمة.
وقال وكيل الصحة المكلف خلال المنبر الصحفي الدوري بمكتبه الأحد إن التقرير النهائي للوزارة سجل، 4 وفيات بولاية غرب دارفور، 3 بالشمالية، 6 بالنيل الأبيض، 7 بنهر النيل، 8 بالقضارف، 1 بكسلا، 1 بالبحر الأحمر فيما بلغ عدد الوفيات بالعاصمة 154، مشيرا إلى أن هذا العدد يشمل العسكريين والمدنيين ووفيات الطلق الناري والأسباب الأخرى.
من جانبه تأسف مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم المكلف دكتور بابكر محمد علي من حدوث وفيات لبعض المرضى جراء إضراب الأطباء خلال الأحداث التي شهدتها البلاد خاصة العمليات المبرمجة إضافة لحدوث مضاعفات لمرضى السكري والضغط، .
وقال ليس هناك إضراب للأطباء إلا في السودان، لافتا إلى أن الاضراب كان في الحالات الباردة والمحولة والعمليات المبرمجة واستمر من 24 ديسمبر الماضي بأشكال مختلفة من شديد إلى خفيف وفي الفترة الأخيرة أصبح غير مؤثر وتم رفعه الأسبوع الماضي.
الخرطوم 28-7-2019م (سونا)