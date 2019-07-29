البرهان يقلد سفيرة زمبابوي وسام النيلين

استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهورى أمس، سفيرة دولة زيمبابوي بالسودان هيلدا سوكا مافودزي، بمناسبة انتهاء فترة عملها، ومنحها وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديرا لدورها في تطوير العلاقات بين البلدين.
وأوضحت السفيرة (هيلدا) في تصريح صحفي، أن لقائها برئيس المجلس العسكري تناول مستوى العلاقات الثنائية بين السودان وزيمبابوي وسبل تطويرها. وعبرت السفيرة عن شكرها وامتنانها للسودان، حكومةً وشعباً، على التعاون الذي وجدته طيلة فترة عملها بالسودان.
صحيفة السوداني