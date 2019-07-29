“التغيير”: تَوافُق حول حذف فقرة الحصانة المُطلقة في الوثيقة الدستورية

كَشَفَ القيادي بقِوى الحرية والتغيير، عضو وفد التّفاوُض في اللجان الفنية ساطع الحاج، عن تَوافُقٍ مع المجلس العسكري على حذف فقرة الحصانة المُطلقة في الوثيقة الدستورية التي ستتم مُناقشتها بين اللجان الفنية للطَرفين، وأوضح أنّ لقاء جوبا مع قيادات الحركة الشعبية شمال جاء بنتائج إيجابية لإحلال السلام.
وقال ساطع حسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ المجلس العسكري والحُرية والتّغيير، تَوَافَقَا على أن تكون الحَصَانَة إجرائية فقط وغَير مُطلقة لأعضاء المجلس السيادي المُنتظر تكوينه بعد الاتّفاق على الإعلان الدستوري، وَأَكّدَ جاهزيتهم لبدء النِّقاش والتّفاوُض مع “العسكري” حول المسودة الدستورية، وأشار لجدية الطَرفين لتجاوز العَقبَات كَافّة التي قد تُعيق مسيرة استكمال أهداف الثورة السودانية، ونبّه لعدم تَحديد موعدٍ رسمي لبدء التّفاوُض حتى الآن، وكشف عن مُشاورات لتحديد موعد بدء التّفاوُض حول الإعلان الدستوري.
الصيحة