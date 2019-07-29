العسكري: المرض منع الحلو من حضور لقاء جوبا

قال المجلس العسكري، إن المرض منع قائد الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، من اللقاء الذي انعقد في جوبا السبت مع وفد المجلس بقيادة نائب رئيسه الفريق أول محمد حمدان دقلو ووفد من حركته، وأكد رئیس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول ركن شمس الدين كباشي في تصريحات صحفية عقب عودة الوفد، أنه تم الاتفاق خلال الزيارة مع الحركات المسلحة على وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح المسجونين سياسياً من الحركات المسلحة، وفتح المسارات لإيصال المساعدات الإنسانية في الأراضي المتضررة من الحرب،
وقال إن كل الأطراف أمنت على رعاية الرئيس سلفاكير ميارديت للعملية السلمية واهتمامه بقضايا السلام والاستقرار بالبلاد، وأضاف كباشي أن اللقاء مع الحركات المسلحة (حركتي مالك عقار وعبدالعزيز الحلو) كل كان إيجابياً ومثمراً، حيث شددت الأطراف على ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية لملء الفراغ الدستوري بالسودان، وأشار إلى أن سلفاكير راعي المفاوضات بالسودان،
شدد خلال اللقاءات على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للاستقرار السياسي بالسودان، خاصة وأن الدولتين تربطهما علاقات تاريخية وأزلية مشتركة وتبادل مصالح، وعزا كباشي عدم مشاركة عبد العزيز الحلو في مفاوضات جوبا لسبب مرضه، وأوضح أنهم التمسوا جدية الحركات المسلحة في الوصول إلى سلام واستقرار في السودان، خاصة بعد تأكيدهم لوقف العدائيات ووقف إطلاق النار الدائم، وأشار إلى أن كل الأطراف أمنت على رعاية الرئيس سلفاكير للعملية السلمية واهتمامه بقضايا السلام والاستقرار بالبلاد.
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