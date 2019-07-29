تعديل اسم جهاز الامن في السودان الى جهاز المخابرات العامة

استنادا الى المرسوم الدستوري رقم (33) لسنة 2019م المسمى بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2019م والذي صدر تحت توقيع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي وفي مادته (2/ ز) تم تعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني الى اسم جهاز المخابرات العامة وقد شمل التعديل بعض المواد في قانون الجهاز لسنة 2010م .
من جانبه أكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق إول أمن أبو بكر دمبلاب أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.
الخرطوم 29-7-2019م (سونا)