حزب الرفاهية القومي: أهداف الحزب شاملة لكل حياة وقيم وموروثات أهل السودان

دعا حزب الرفاهية القومي إلى العمل على رفاهية الشعب السوداني في عيشه وحياته وسلوكه وتحقيق تمتعه بخيرات بلاده.
وأوضح الأستاذ الحافظ علي السيد رئيس الحزب في منبر (سونا) ظهر الإثنين الذي أعلن فيه عن تدشين الحزب، أن أهداف الحزب شاملة لكل حياة وقيم وموروثات أهل السودان، وأن جمهورية السودان حرة مستقلة وذات سيادة وتحكم بنظام برلماني وانتخابات حرة مباشرة.
وشدد الحافظ على أن حدود السودان خط أحمر، مناديا بضرورة إعادة كل جزء انقطع منه، داعيا إلى إقامة علاقات خارجية مع العالم والمنظمات الدولية والإعلاء من شأن السودان.
وأكد أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى هي رمز وأمان وعزة الوطن، لافتا إلى ضرورة استقلال القضاء وعدم تعرضه لأي ضغوط سياسية وأهمية استقلال الصحافة وعدم تسليط القوانين لتحد من حريتها.
ونادى بأهمية ولاية وزارة المالية على المال العام إلى جانب محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومراجعة قانون الاستثمار.
ودعا إلى مجانية العلاج والتعليم وإيقاف كل أنواع الجبايات، محذرا من المساس بمعاش الناس.
الخرطوم 29-7-2019(سونا)-