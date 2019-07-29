“5” ساعات تجمع اللجان الفنية لـ “المجلس العسكري” و “قوى التغيير”.. ولد لبات: الاجتماع كان مثمراً جداً وناجح

تواصلت اجتماعات اللجان الفنية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بحضور الوساطة الافريقية بالخرطوم يوم “الإثنين” وإلتأم إجتماع بين الطرفين استمر لأكثر من “5” ساعات بفندق “كورننثيا” بالخرطوم ناقش الجوانب الفنية تمهيداً لاستئناف التفاوض المباشر بين “التغيير” والعسكري” غداً “الثلاثاء”.
وقال الوسيط الافريقي محمد حسن ولد لبات في تصريح صحفي مغتضب مساء “الإثنين” إن الاجتماع كان مثمراً جداً وناجح وسوف يستمر يوم الثلاثاء لاكمال ما تبقي من بنود في الوثيقة الدستورية.
وتواصلت اجتماعات اللجنة الفنية برئاسة الوسيط الافريقي محمد حسن ولد لبات، رغم اجواء التوتر التي خلفتها أحداث مذبحة الأبيض التى راح ضحيتها “5” من طلاب المرحلة الثانوية اليوم “الإثنين” أثناء مظاهرات طافت أرجاء المدينة.
وكشفت معلومات أن الطرفين اتفقا على تشكيل غرفة متابعة لإدارة التفاوض يقودها من “العسكري” الفريق ركن شمس الدين كباشي ومن “التغيير” أحمد ربيع لتقريب وجهات النظر في حالة أي خلاف داخل اجتماعات اللجنة الفنية التي يمثل الحرية والتغيير فيها ساطع الحاج والاستاذة ابتسام، ويمثل “العسكري” المستشار القانوني لـ “الدعم السريع” وممثل للقوات المسلحة.
الخرطوم: باج نيوز