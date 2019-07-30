الديهي: مصر تتمنى الخير للشعب السوداني.. ولا نصطاد في الماء العكر

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، موضحًا أن مصر تتمنى الخير للشعب السوداني وأن الخرطوم بالنسبة للقاهرة مسألة أمن قومي.
وأضاف “الديهي”، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، الذي يُعرض على شاشة “TeN”، أن مصر تقف مع وحدة السودان ورغبات الشعب السوداني وخياراته بدون شروط، مؤكدًا أن مصر لا يمكن أن تصطاد في الماء العكر لتحقيق مكاسب، كون أن الشعبين يشربون من منبع مياه واحد.
وأكد الإعلامي، أن مصر لاعب أساسي وعنصر أمين في المنطقة، وتتحرك القاهرة في كافة الملفات الموجودة في المنطقة دون أي تلاعب.
ووصل إلى القاهرة، الاثنين، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.
والتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد الموقف الاستراتيجي الثابت تجاه دعم واستقرار وأمن السودان وشعبه.
كتب: محمود البدوي
الوطن المصرية