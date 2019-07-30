أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019م
أخبار اليوم:
أحداث دامية بمدينة الابيض في مسيرات ومواكب سلمية لطلاب المدارس .
مقتل ٤ طلاب ومواطنان واصابة ٦٥ والوالي يوجه بتكوين لجنة تحقيق فورية لكشف ملابسات الأحداث .
نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي يختتم زيارة للقاهرة ويعود للبلاد .
الصحة تحذر من احتمالية دخول الإيبولا عبر الحدود .
تعديل اسم جهاز الأمن الى جهاز المخابرات العامة .
اطلاق سراح رئيس اتحاد الصحفيين والرزيقي يباشر مهامه بالاتحاد اليوم .
في ذمة الله .. الحاجة هدية والدة الرئيس السابق عمر البشير .
الانتباهة :
مذبحة في الأبيض
تضارب حول استئناف التفاوض بشأن الدستورية
“الانتباهة” تكشف أخطر التحريات حول الأراضي
حظر”5″ شركات وإنذار”45″ شركة في مجال الماشية
المحكمة تبطل قرار إقالة رئيس النيابة
تحالف بالشرق يهدد يحمل السلاح
بدء هيكلة جهاز الأمن وتغيير اسمه وتعديلات بقانونه
الصيحة :
“6” شهداء وأكثر من”40″ جريحًا بالأبيض
حميدتي: السيسي أبدى استعداده للوقوف مع الشعب السوداني في الظرف الحالي
تعديل اسم”الأمن” إلى جهاز المخابرات العامة..إطلاق سراح نقيب الصحفيين
السوداني :
“5” قتلى وأكثر من”70″ مصابًا في أحداث الأبيض
هيكلة الأمن وتغيير اسمه لجهاز المخابرات العامة
السلطات تسمح للبشير بتشييع والدته
حظر التجوال وتعليق الدراسة بشمال كردفان
تحويل مقرّ محاكمة لاعب المنتخب الوطني إلى بحري
الجريدة :
تصاعد الاستنكار لـ”مجزرة الأبيض” والشيوعي يقاطع التفاوض مع”العسكري”
مجهولون يقتحمون مقر صحيفة”البعث السوداني”
أزمة خبز بالجزيرة ووقود في”أبو حمد” و”2500″ جنيه لـ”جركانة” البنزين
وفد من قوى الحرية والتغيي يتوجّه إلى الأبيض والتفاوض مع العسكري في موعده
الشيوعي يقاطع التفاوض مع المجلس العسكري
التيار :
مجزرة جديدة في الأبيض وحظر للتجوال
تصعيد بشوارع الخرطوم والولايات تنديدًا بالحادث
التوترات تنعكس على التفاوض بين”العسكري” والحرية”
تحقيق لـ”التيار” يكشف عن أوضاع مؤلمة في مستشفى البلك
الوطن:
غضب وتصعيد ثوري بعد مقتل طلاب بالرصاص في الأبيض
“8” قتلى وعشرات الإصابات وحظر التجوال في مدن شمال كردفان
المحكمة تبطل قرار المجلس العسكري بفصل رئيس النيابة العامة
استئناف مفاوضات “الدستورية” بحضور الوساطة الأفريقية
“تجمع المهنيين” يصعد لهجته ضد “العسكري” ويقول: “ضقنا ذرعاً بالتفاوض”
النيلين