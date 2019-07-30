حظر التجوال وتعليق الدراسة بـ(شمال كردفان)

أصدر والي شمال كردفان المكلف اللواء ركن الصادق عبد الله، قراراً بحظر التجوال بعدد من مدن الولاية، على خلفية الاحتجاجات التي وقعت أمس.
فيما قررت اللجنة الأمنية للولاية برئاسة الوالي تعليق الدراسة لمرحلتي الأساس والثانوي في الولاية إلى أجل غير مسمى.
ونص القرار على حظر التجوال بمدن (الأبيض، بارا، الرهد وأم روابة)، وأشار القرار إلى أن إعلان حظر التجوال يأتي في إطار جهود الولاية لحفظ الأمن والسلم الاجتماعي والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، استناداً على قرارات لجنة أمن الولاية في اجتماعها أمس، كما أنه أتى عملاً بأحكام المادتين (3، 5، و) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997.
الخرطوم (كوش نيوز)