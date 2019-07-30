إبراهيم الشيخ يطالب بتمثيل (50%) للنساء في (السيادي)

طالب الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني لحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ بتمثيل أكثر من إمرأة في المجلس السيادي, وان يكون مناصفة وبذات القدر الذي يمثل به الرجل “50%”.
وقال الشيخ ان المرأة لعبت دوراً محورياً كبيراً, وبحسب صحيفة الصيحة أشار إلى ان رئيس الحزب عمر الدقير قال: “إن الثورة أنثى”, وأضاف ” المرأة تستحق لما قدمت من تضحيات”, ونوّه الشيخ إلى انه لول مرة في تاريخ السودان تتساقط النساء شهيدات فداء للوطن وللثورة, وقال إن هناك نساء شهيدات ومغتصبات ومفقودات فالتمثيل بأكثر من إمرأة واحدة تستحقها عن جدارة.
وكشف الشيخ عن جدل حول آلية الاتفاق من قبل “قوى الحرية والتغيير” الخاصة بتكوين المجلس السيادي”, وأشار إلى أن تكوينها تم من كيانات تضم “تجمع الاتحاديين, نداء السودان, قوى الإجماع , تجمع المهنيين, تجمع المجتمع المدني, وتيار الوسط. وأضاف: “تم التمثيل بشخص واحد لكل كيان من الكيانات كما قدمت ترشيحات من الكيانات والكتل المختلفة بجانب إرفاق السيرة الذاتية لأي شخص, ومن ثم يكون الاختيار النهائي.
الخرطوم: (كوش نيوز)