منتحل صفة “حميدتي” ينفي الاتّهامات ويتّهم ضابطاً بمُساعدته في الخروج من السجن

نَفَى نزيل السجن المُتّهم بتزعُّم عصابة تنتحل شخصية قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تورُّطه في حادثة الاحتيال على مُغتربٍ بترخيص سيارته، موضحاً عدم معرفته بالمُتّهمين.
وأكّد المُتّهم أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس، عدم مُشاركته المُتّهمين في الجريمة، مُستنداً على أنّ لوائح السجن لا تَسمح له باستخدام التلفون، وأقرّ بأنّه أُدين في جريمتين بتزوير شيكات مصرفية، واتّهم ضابطاً بمُساعدته في الخُرُوج من السجن صباحاً والعودة مساءً مُقابل مبلغ (50) ألف جنيه،
وأضاف أنه في العام الماضي استلم ورقة من إدارة السجن حول إجراءات جنائيّة ضده اُتّهم فيها بالاستيلاء على (25) ألف جنيه لانتحاله صفة قائد “الدعم السريع”، وتمّت التّحريات معه عبر مُلازم أول ورقيب أول من نيابة أمن الدولة، إضافةً لمساعد من شرطة السجون، وَأَكّدَ أنّه خِلال أقواله لفريق التّحري، نَفَى احتياله أيِّ شخصٍ باسم “حميدتي” أو استلامه مبالغ مالية.
الصيحة