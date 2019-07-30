حميدتي يبحث مع رئيس الأركان الإجراءات الواجبة في الفترة المقبلة

بحث نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، يوم الثلاثاء، بالقصر الجمهوري، مع رئيس الأركان المشتركة المكلف، الفريق أول محمد عثمان الحسين، الأوضاع الراهنة بالبلاد، وما يجب اتخاذه من إجراءات في الفترة المقبلة لترتيب شؤون القوات المسلحة والدعم السريع.
وأوضح رئيس الأركان في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه تفاكر مع نائب رئيس المجلس العسكري حول الأوضاع الراهنة بالبلاد، وما يجب اتخاذه من إجراءات في الفترة المقبلة لترتيب شؤون القوات المسلحة والدعم السريع، وغيرها من القوات العاملة على أمن وسلامة البلاد.
وأكد الفريق أول الحسين أن الهم الأوحد هو الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، عبر تعزيز دور القوات، باعتبارها صمام الأمان والحامية لتراب الوطن ومقدراته.
الشروق