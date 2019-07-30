مجلس الطفولة يعزي في شهداء طلاب الابيض

أستقبل الاستاذ عبدالواحد حمدالنيل محمد المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية شمال كردفان وفد المجلس القومي لرعاية الطفولة برئاسة دكتوره سعاد عبد العال امين المجلس وذلك بحضور مدير قطاع التنمية الاجتماعية وامين المجلس الولائي لرعاية الطفولة.
واوضحت د. سعاد أن اللقاء جاء بغرض الوقوف على الاحداث التى وقعت بمدينة الابيض والتي استشهد على اثرها عدد من الطلاب والتي كان لها واقع نفسي مؤلم لكافة الاسر والطلاب والتلاميذ ولتقديم التعازي للاسر بجانب الوقوف على الاجراءات التي تمت.
واكدت الدكتورة سعاد عبد العال أن المجلس يعبر عن حزنه لاستشهاد الطلاب ويهتم بقضايا الطفولة وحماية حقوقهم وتوفير الامان لهم واكدت ضرورة تنفيذ برنامج الدعم النفسي بالمدارس وتدريب المعلمين عليه والذي يساعد الاطفال بالمدارس فى تخطي الازمات، مؤكدة دعم المجلس لهذا البرنامج.
الاستاذ عبد الواحد حمد النيل المدير العام لوزارة التربية والتوجيه اشاد بالدور الكبير والمقدر الذي يلعبه المجلس في قضايا الطفولة وقال إن هذه الزيارة تعد عزاء للوزارة والاسر وامن على قيام برنامج الدعم النفسي بجميع المدارس وذلك من خلال الاشراف الاجتماعي.
وقدم حمد النيل تنويرا عن الاحداث واوضح أن عدد الشهداء من الطلاب حتى الآن بلغ ثلاثة طلاب واكد أن الوزارة بكل اداراتها قامت بواجب العزاء لأسر الشهداء وتتابع حالات المصابين من خلال ادارات مدارسهم.
الابيض 30-7-2019م (سونا)