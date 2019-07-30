رئاسة الجمهورية: علاقات السودان والمغرب إرث ديني وثقافي تليد

أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق الركن محمد علي ابراهيم ان علاقات السودان والمغرب تستند الي إرث ديني وثقافي واجتماعي تليد مما اكسبها خصوصية تاريخية.
وثمن سيادته لدي مخاطبته مساء الثلاثاء بقاعة الصداقة احتفال المملكة المغربية بالعيد العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس للعرش بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدي السودان العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك علي المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت الأمين العام لرئاسة الجمهورية الي المرحلة الجديدة والتحول نحو الديمقراطية الذي تشهده البلاد لتعزيز السلام والاستقرار وتحقيق الازدهار المنشود للشعب السوداني.
وأعرب عن تقدير السودان للجهود التي يبذلها سفير المغرب لدي السودان السفير محمد ماء العينين لتطوير علاقات البلدين في كافة المجالات.
واثني السفير المغربي علي التطور الكبير الذي تشهده علاقات السودان والمغرب في المجالات الاقتصادية والتجارية. واستعرض سيادته جهود الملك محمد السادس في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتوطيد الحكم الراشد في المغرب.
وهنأ السفير المغربي السودان بالاتفاق السياسي الذي توصل له المجلس العسكري الانتقالي وقوي اعلان الحرية والتغيير والذي من شأنه إيجاد الحلول السلمية وإحلال السلام بالسودان موكدا استعداد المغرب لتقديم كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.
الخرطوم 30-7-2019م (سونا)