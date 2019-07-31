ترتيبات في الجيش و ”الدعم السريع”

بحث اجتماع بين نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس الأركان الأحداث الجارية والتطورات في البلاد.
وعقد نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو “حميدتي” اجتماعاً بالقصر الرئاسي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة المكلف محمد عثمان الحسين، وناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة في البلاد وترتيبات في القوات المسلحة والدعم السريع.
وأوضح رئيس الأركان في تصريح صحفي بحسب صحيفة الإنتباهة، أن الاجتماع يأتي في إطار التفاكر حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وما يجب اتخاذه من إجراءات في الفترة المقبلة لترتيب شؤون القوات المسلحة والدعم السريع وغيرها من القوات.
الخرطوم (كوش نيوز)