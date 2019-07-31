قرار بتعليق الدراسة بالولايات كافّة لأسبابٍ أمنيةٍ

صدرت السُّلطات المُختصة أمس، قراراً بتعليق الدراسة بالمرحلة الثانوية ومرحلة الأساس ورياض الأطفال بالولايات كافّة، اعتباراً من اليوم الأربعاء وإلى حين إشعارٍ آخر، وذلك لأسبابٍ أمنيةٍ.
ووجّه الأمين العام لديوان الحكم الاتّحادي صديق جمعة باب الخير، ولاة الولايات المُكَلّفين بتعطيل الدراسة لكل المراحل المذكورة بجميع الولايات، وذلك حسب توجيه المجلس العسكري الانتقالي.
وجاء قَرار تَعليق الدِّراسة بعد أحداث شَهِدَتها مَدينة الأبيض حَاضرة شمال كردفان أمس الأول، لقي خلالها مُتظاهرون بينهم طلاب ثانويات مصرعهم، وأُصيب آخرون.
الصيحة