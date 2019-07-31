جهاز المخابرات يضبط شبكة تزييف عُملات وكميات من مُخدِّر “الشاشمندي”

ضبط جهاز المخابرات العامة، شبكة تزييف عُملات وطنية بالخرطوم، وبحوزتها (300) ألف جنيه مُزيّفة فئة المائتي جنيه.
وأوضح مسؤول بإدارة مُكافحة التزوير والتّزييف بهيئة الأمن الاقتصادي حسب (أس. أم. سي) أمس، أنه تَمّ ضَبط مُتّهميْن اثنيْن في حالة تلبُّس خلال قيامهما بعملية التّزييف بأركويت، بجانب ماكينة تَصوير مُتَطَوِّرَة وكميات من الأوراق والأحبار المُلوّنة وزيِّ عسكري، ونوّه إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد أخذ الإذن من النيابة العَامّة وفتح بَلاغ للمُتّهمين تحت عددٍ من مواد القانون الجنائي المُتعلِّقة بتزييف العُملة وانتحال الشخصية واستخدام زيّ القوات النظامية.
وفي السِّياق، ضَبط الجهاز كمية جوالات تحوي مُخدّر الشاشمندي تُقدّر قيمتها بـ(10) ملايين جنيه. ووضعت قُوة من الجهاز كميناً للعَربة التي كَانت تَحمل المُخدّرات عند مدخل كوبري سوبا، وقبضت اثنين من المُتّهمين أحدهما أجنبي.
وَحَذّرَ مَسؤولٌ بالجهاز من خطر المُخدّرات على الشباب، وأوضح أنّ تجارة المُخدّرات نَشَاطٌ تقوم به شبكات لها امتداداتٌ خارجيةٌ، وقال إنّ عصابات تَهريب المُخدّرات دَرَجَت على استجلاب الشاشمندي من الخارج عبر منطقة القلابات بالحدود الشرقية، وتُحَاوِل إدخاله إلى الخرطوم عبر شرق النيل.
الصيحة