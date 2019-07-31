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سياسية

2019/07/31

2019/07/31


الوسيط الإفريقي يدعو الأطراف المتفاوضة في السودان لاستعجال الاتفاق



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دعا الوسيط الإفريقي بالسودان محمد الحسن لبات، الأطراف المتفاوضة للاستعجال على الاتفاق بما يخدم المصلحة الوطنية .

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء بمقر الاتحاد بالخرطوم أن الاتحاد يحيط الرأي العام العالمي والإفريقي بأن لجنة المفاوضات المشتركة قد أوشكت على إنهاء أعمالها من أجل استكمال بنود الوثيقة الدستورية، مبينا أن الفراغ من التوقيع سيسهم في تكوين لجنة مستقلة فيما يتعلق بالأحداث الاخيرة .

وأدان أحداث احتجاجات مدينة الأبيض التي راح ضحيتها عدد من الشهداء والمصابين. وقال إن الاتحاد الافريقي يرفض بشدة ممارسات القتل ضد المحتجين السلميين، مشيرا إلى ضرورة تقديم الجناة إلى محاكمة عادلة حتى ينالوا عقابهم.

الخرطوم 31-7-2019 م (سونا)

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