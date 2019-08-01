وزارة الكهرباء: كفاءة الطاقة ترشد الاستهلاك

شدد الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء، على إحكام تنسيق جهود أنشطة كفاءة الطاقة بالمؤسسات الحكومية والخاصة، موجهاً بإدخال أجهزة عالية الجودة في التكييف والإضاءة.
وقال الأمين العام للجهاز، التيجاني محمد فضل، أمس في ورشة كفاءة الطاقة الانعكاسات البيئية ومستقبل الطاقة في السودان، إن مفهوم الترشيد ليس بتقليل استخدام الكهرباء وإنما يكون بأجهزة عالية الكفاءة في القطاع السكني والتجاري والصناعي، وتقليل الانبعاثات جراء الاستخدام البشري، لأن هذ الأمر صار محور الاهتمام العالمي، مبيناً السعى لتحقيق البيئة التكاملية من حيث السياسات والقوانين لجذب الاستثمارات الداعمة لهذه البرامج من خلال قروض ميسرة، مشيراً إلى أن الجهاز سيعمل على تشجيع البحث العلمي والابتكار وتطوير المناهج، بما يعزز من كفاءة الطاقة وذلك استناداً على الخطة الوطنية.
وأوضح ممثل وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، حمدنا الله محمد علي، أن الوزارة تعطي أولوية قصوى لبرنامج كفاءة الطاقة، لأنها تضبط وترشد استهلاك الكهرباء وتقلل من تكلفتها، مؤكداً توفير الدعم اللازم لبرامج الجهاز الفني لتنظيم الكهرباء.
واستعرض المهندس الصديق أحمد، رؤية حول كفاءة الطاقة في السودان ، وقال إن أي خطة وطنية للطاقة لا تتم إلا عبر بيئة تمكينية، وأوصى بإسناد كل أنشطة الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لجهة واحدة تنسق جهود الوحدات الحكومية وغير الحكومية، داعياً لمراجعة الخطة الحالية، وجعل عناصرها وفق البيئة التمكينية، مع إطلاق حملة قومية للتوعية بقضايا الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في أنشطة كفاءة الطاقة بالخطة الوطنية.
يذكر أن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربائية في السودان صدرت في العام 2013 وقد قامت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، بأخذ زمام المبادرة لتنفيذ الخطة باعتبار أن الجزء الأكبر من تنفيذ الخطة يقع على عاتقها.
الخرطوم: ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني