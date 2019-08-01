لماذا غاب البشير عن أولى جلسات محاكمته؟

غاب الرئيس المعزول عمر البشير عن أولى جلسات محاكمته في قضية حيازة النقد الأجنبي. وعقدت محكمة الأراضي بالخرطوم أمس جلسة إجرائية وسط إجراءات أمنية مشددة، وأرجأت الجلسة لعدم إحضار البشير من سجن كوبر لدواعٍ أمنية. وحدد قاضي الاستئناف الصادق عبد الرحمن، موعداً جديداً هو 17 أغسطس، فيما اقترحت المحكمة السبت من كل أسبوع للمحاكمة،
بجانب تحديد جلسات أخرى في حال تطلب الأمر ذلك. وشددت المحكمة على طرفي الاتهام والدفاع الالتزام بقاعدة قانونية محددة دون مؤثرات سياسية معينة، وجزمت بعدم حرمان الإعلام من الحصول على أية معلومة بمحضر المحاكمة. في ذات السياق، قال رئيس هيئة الدفاع عن البشير في تصريحات صحافية، إن المحاكمة ستكون عدلية وقانونية بحتة دون جوانب أو خلفيات سياسية، وأضاف “مقتنعون تماماً أن التهمة الوحيدة ستكون باطلة وسيخرج منها منتصراً – على حد قوله- كما تخرج الشعرة من العجين”. وأكد امتلاك الدفاع لبينات سيقدمها للمحكمة في حينها.
المقابل ذكر رئيس هيئة الدفاع أحمد إبراهيم الطاهر للصحافيين ان التهمة التي يواجهها البشير تتمثل في ضبط مبلغ (7) مليون يورو في خزينة الدولة بعد أن أتت منحة من إحدى الدول الصديقة خارج نطاق الميزانية العامة، وتصرف فيها حسب ما يؤدي إلى مصلحة الدولة.
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