الصحة الاتحادية تعلن عن دعم مستشفى احمد قاسم

أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية دكتور سليمان عبدالجبار عن دعم مستشفى أحمد قاسم لأمراض وجراحة القلب وزراعة الكلى في إطار دعم المرافق الصحية المتخصصة .
وطالب عبدالجبار في زيارته التفقدية للمستشفى اليوم إدارة المستشفى برفع كافة الإحتياجات والمشروعات المتبقية والأجهزة بجانب الاسعاف وشدد على إعادة العمل بالأجهزة المتوقفة وتوفير المستهلكات في حال الحاجة لها، منوها إلى إمكانية إضافة بنود أخرى للعلاج المجاني.
وأكد عبدالجبار التنسيق التام مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم وأضاف قائلا “أدوارنا مكملة لبعض ولا تنافسية بيننا”.
وكشفت المدير العام لمستشفى أحمد قاسم لأمراض وجراحة القلب وزراعة الكلى دكتورة هدى حامد أن أكثر من 70% من عمليات زراعة الكلى وعمليات القلب تنفذ بالمستشفى، لافتة إلى توفر عدد من القساطر مع وجود الكوادر المدربة .
وأكدت الحاجة لمبنى منفصل لعناية وعمليات القلب أطفال، مشيرة إلى وجود اثنين من اختصاصيي جراحة القلب أطفال، منوهة إلى وجود 700 طفل في قائمة الإنتظار مما يستوجب الإسراع في تشييد المبنى ولفتت إلى ضرورة توفير عربة إسعاف خاصة وان المستشفى تستقبل مرضى محولين من المرافق الصحية الأخرى.
السوداني