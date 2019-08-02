سنار عاصمة الثقافة الإسلامية تفرغ من أعمالها

فرغت لجنة الاستثمار ودراسات الجدوى بمنشآت سنار عاصمة الثقافة الإسلامية برئاسة البروفيسور الخير عبد الرحمن مدير جامعة سنار رئيس اللجنة من اعداد دراسات الجدوى للمشاريع المقترحة لتنشيط السياحة وتحقيق الأهداف التي شيدت من اجلها منشآت سنار عاصمة الثقافة الإسلامية واستفادة المجتمع السناري منها على ضوء توجيهات والي ولاية سنار المكلف اللواء ركن أحمد صالح عبود رئيس مجلس ادارة المنشآت الذي شكل عدداً من اللجان لتأطير العلاقات بالجهات ذات الصلة بالمشروع ، ولجنة هندسية، وقانونية، بالاضافة لهذه اللجنة التي ظلت في حالة انعقاد وطواف على المنشآت منذ تكوينها..
واوضح بروفيسر الخير عبدالرحمن رئيس لجنة الاستثمار ودراسات الجدوى بالمشروع في تصريح لـ(سونا) أن اللجنة خرجت بعدد من المشاريع المقترحة مثل كورنيش النيل الذى يشتمل على حدائق ومنتزهات سياحية ورحلات نيلية العاب للاطفال وغيرها من المشاريع بالقرية التراثية وبمجمع عمارة دنقس الثقافي .
وأشار إلى أنه قد تم اعداد منبر للتنوير والثقافة ومركز للانتاج الاعلامي، وصالة للرياضة النسوية، ومركز لإحياء الحفلات والعروض، والمناسبات، بالاضافة الى الحاق معارض وعروض بالمتحف والمسرح المفتوح .
واضاف الخير أن المشروعات تهدف في جملتها لجعل المنشآت مكاناً جاذبا يستفيد منه المجتمع ويحقق أهداف عاصمة الثقافة الإسلامية ومركز سنار للحوار والتنوع الثقافي.
وأمن على الاستفادة من كوادر ادارات الثقافة والاعلام والسياحة والرياضة، واتحاد الصحفيين.
وأكد البروفيسور الخير أن هذه المشاريع سوف تعرض مطلع الاسبوع القادم على مجلس الادارة بهدف اجازتها توطئة لتنفيذها.
الخرطوم 2-8-2019م (سونا)