حملة لإزالة المخالفات بالطريق العام بالخرطوم

أعلن جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات ولاية الخرطوم عن حملة لإزالة كافة المخالفات المتنوعة والتي تتمثل في (هياكل السيارات ـ المعدات والآلات والمعدات المتعطلة ـ والمولدات الكهربائية ـ ومواد الحديد الخردة ـ وخزانات الوقود ـ ومخلفات البناء ـ والعشوائيات ـ والحاويات ـ والمنقولات الأخرى التي تعتبر مخالفات بالطريق العام، حفاظا على حقوق المواطنين وحماية لمكتسبات الدولة ومنعا للتعدي على الطريق.
ودعا الجهاز كل من خالف قانون حماية الأراضي وإزالة المخالفات لاستغلال فترة السماح والتي بدأت اعتبارا من الأول من اغسطس وتستمر حتى الحادي والعشرين منه لتوفيق الأوضاع والبدء في الإزالة الطوعية، مؤكدا أنه سيبدأ في تطبيق وتنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية عقب انتهاء فترة السماح.
الخرطوم 2-8-2019م (سونا)