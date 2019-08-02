مبادرة عربية لرفع العقوبات الأحادية عن السودان في جنيف

أعلنت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، تبني الجامعة العربية مبادرة للمطالبة برفع العقوبات الأحادية عن السودان، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى المجلس لتبني رؤية موحدة لدعم السودان.
وشارك السودان برئاسة وكيل وزارة العدل المكلف، بابكر أحمد قشي في الدورة العادية رقم (46) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التى عقدت بالقاهرة بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالدول الأعضاء.
وقدم الوفد شرحاً للتطورات السياسية في البلاد وقيام الثورة السودانية، وأكد التزام السودان بالاتفاقيات الدولية التى صادق عليها في مجال حقوق الإنسان، كما قدم شرحاً حول مسار التفاوض بين المجلس العسكري والأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، إضافة إلى المفاوضات في أديس أبابا مع قوى الحرية والتغيير، متطرقاً إلى التفاهمات التى أبرمت بين الجانبين وأدت إلى التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الأخير،
كما تناول المساعي الجارية في التفاوض للوصول لاتفاق حول الوثيقة الدستورية.
وقدم الوفد شرحاً للبند التاسع “التدابير القسرية الانفرادية” وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان في السودان، وأشار إلى الآثار الاقتصادية للعقوبات وإلحاقها بالغ الضرر بكافة القطاعات في السودان خاصة في مجال الصحة والزراعة والتعليم وكافة المجالات الأخرى.
شبكة الشروق + وكالات