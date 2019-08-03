الطاهر التوم يعلق على اتفاق العسكري والتغيير: مبروك للوطن وهو المهم

حقق منشورا للإعلامي الطاهر حسن التوم مقدم البرنامج الشهير “حال البلد” على قناة سودانية24 في زمن النظام السابق والذي توقف بعد نجاح ثورة ديسمبر، تفاعلاً كبيراً على صفحته الرسمية على فيسبوك حيث كتب (مبروووك للوطن وهو المهم ..لم اطلع بعد على الاتفاق في صورته النهائية لنقل كلاما في التفاصيل .. لكن اي اتفاق يعزز التوافق الوطني والرضا السياسي في بلادنا سيكون المدخل للاستقرار والديمقراطية والتنمية ودولة العدالة والحرية ).
وأضاف الطاهر بحسب ما نقل محرر النيلين (الحكم دورات وسيفتح التاريخ عينه ليرى ما ستسطره بلادنا في هذه الحقبة ، والدعاء بان تكون افضل مما مضى منذ رفع الراية على سارية العلم وحتى اليوم . ( آميين ) .).
وتكللت جلسة التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير مساء الجمعة بقاعة الصداقة بحضور الوساطة الافريقية المشتركة لتوافق تام حول الوثيقة الدستورية .
وصرح مبعوث الاتحاد الافريقي محمد الحسن ولد لبات في إيجاز صحفي في الساعة الأولى من صباح السبت بأن الفريقين قد إتفقا على الوثيقة الدستورية ويرتبان لحفل التوقيع في الأيام القادمة.
وقد عمت الفرحة على صفحات التواصل الإجتماعي بينما خرجت مواكب فجر السبت في العديد من أحياء الخرطوم تعبر عن سعادتها بالإتفاق الذي تم بين العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين