داليا الياس تعبر عن فرحتها باتفاق العسكري والتغيير: اللهم أجعلها خاتمة الدماء والخلافات والأوجاع والحيرة والقلق والهواجس والمستقبل المجهول

عبرت الشاعرة والكاتبة السودانية داليا الياس عن فرحتها بالإتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حيث كتبت صباح السبت على حسابها بفيسبوك (الحمد لله تناقلت الأنباء خبر توقيع الإتفاق بين (قحت) و( المجلس العسكرى).
اللهم أجعلها خاتمة الدماء والخلافات والأوجاع والحيرة والقلق والهواجس والمستقبل المجهول.
اللهم أكتب لنا الوعى والإنسانية والإخلاص والتفانى والتعاون والأمل.
#اللهم_أرحم_الشهداء
أولئك الذين صعدت أرواحهم قبل أن يشهدوا مرادهم
#مبروووك).
وتكللت جلسة التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير مساء الجمعة بقاعة الصداقة بحضور الوساطة الافريقية المشتركة لتوافق تام حول الوثيقة الدستورية .
وصرح مبعوث الاتحاد الافريقي محمد الحسن ولد لبات في إيجاز صحفي في الساعة الأولى من صباح السبت بأن الفريقين قد إتفقا على الوثيقة الدستورية ويرتبان لحفل التوقيع في الأيام القادمة.
وقد عمت الفرحة على صفحات التواصل الإجتماعي بينما خرجت مواكب فجر السبت في العديد من أحياء الخرطوم تعبر عن سعادتها بالإتفاق الذي تم بين العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين