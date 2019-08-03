الدقير: مراسم التوقيع علي الاتفاق ستتم بمشاركة اصدقاء السودان في افريقيا والعالم

أعلن الوسيط الافريقي محمد الحسن ولد لبات عن اتفاق المجلس العسكري الإنتقالي وقوي الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية وقال في تصريحات صحفية صباح السبت عقب اجتماع التفاوض الذي جمع الطرفين بقاعة الصداقة مساء الجمعة” ان الطرفين اتفقا اتفاقا كاملا علي الوثيقة الدستورية وانهما يواصلانا اجتماعاتهم هذا المساء لترتيبات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي امام الشعب السوداني وامام اصدقائه في افريقيا والعالم ”
شاكرا كافة الاجهزة الاعلامية علي تغطيتها لكافة مراحل التفاوض بين الطرفين .
فيما اكد كل من عمر الدقير وبابكر فيصل عضو ا التفاوض عن قوى الحرية والتغيير في تصريحات صحفية (لسونا) ان التوقيع علي الاتفاق سيتم مساء يوم الاحد علي ان تحدد لاحقا مراسم التوقيع علي الاتفاق بين الطرفين بمشاركة اصدقاء السودان في افريقيا والعالم .