أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019م
صحيفة الجوهرة الرياضية :
أكد أنه واثق من موقف انتقاله للازرق بن فرج: سانطلق مع الهلال من الدور الثانى ببطاقه بديله
الهلال يكسب ودية الاهلى شندى بثنائيه ..نزار يبصم بهدف رائع ..واطهر يخطف الانتصار
الازرق يتدرب عصرا..يطلب مواجهة الوادى نيالا..والجزائرى بلعويدات يتالق وينال الاشاده
الوصل يكتسح ابولون لاريسا اليونانى قبل مواجهة الهلال ..وشداد يؤكد : الأفضليه للمنتخب على الانديه
الازرق يبحث عن تجربه ثالثه
الدييه يعلن موعد انطلاقة اعداد الشرطه
الرابطه يتعاقد مع مورينهو
هيدان :معسكر اوغندا سيقودنا لدور ال ٣٢ بالكونفدراليه
الوحده الطبيه بالهلال تخضع القائد للفحوصات
مبارك سليمان مدربا للوادى نيالا.
صحيفة الصدى :
شداد يعترف بالسوناتا والدولارات المستلمة عبر زوجته
مجلس المريخ يتحرك في كل الاتجاهات لإكمال ترتيبات السفر للجزائر
شداد يمهد لعقوبة مغلظة على بكري..والديسكو يسابق الزمن لتجهيز الأحمر لموقعة الشبيبة
النيلين