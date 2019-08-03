ساطع الحاج: لا تهميش لقضايا الحركات المسلحة

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير بأنها تبذل غاية جهدها من خلال التوصل لتوافق وحسم القضايا العالقة كافة بأسرع وقت, في وقت كشفت فيه عن تواصلها مع الحركات المسلحة للوصول لإتفاق نهائي وتفصيلي.
وقال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج في تصريح بحسب صحيفة المجهر إن قضايا الجبهة الثورية والحركات المسلحة من أولويات قضايا الحرية والتغيير, مشيراً إلى أنه إذا لم يتم الإتفاق مع الحركات المسلحة بشكل تفصيلي ستتم إعادة إنتاج نفس الأزمة من جديد, مؤكداً عدم وجود أي تهميش لقضايا الحركات المسلحة لأن قوى إعلان الحرية والتغيير جزء من مناطق النزاعات والحرب.
من جانبه كشف مدني عباس مدني عن تواصلهم مع الحركات المسلحة وبشكل أكبر مجموعة “الحلو” و”عبد الواحد”, مشيراً إلى حرصهم على أن تكون الحركات المسلحة جزء أصيلاً من مسار السلام.
الخرطوم: (كوش نيوز)