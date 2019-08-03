الإمارات: إعادة انتشار قُوّاتنا في اليمن بالاتّفاق مع السعودية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن إعادة انتشار قواتهم في اليمن بالاتفاق مع السعودية، وأضاف “اتفقنا مع السعودية على استراتيجية المرحلة المقبلة في اليمن”، وتابع: “الإمارات والسعودية موقفهما مُشترك في الملف الإيراني”.
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وأوضح قرقاش في تصريحٍ أمس، أنّ الإمارات والسعودية تغلبان العمل السِّياسي على المُواجهة في الملف الإيراني، واعتبر أنّ الدوحة تسعى إلى الصيد في الماء العَكِر عَبر تَضخيم اجتماع روتيني بين الإمارات وإيران.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال إنّ الإمارات لم تنسحب من اليمن وهُناك إعادة انتشار وتَمَوضع، وأكّد أنّ القوات السودانية باقيةٌ في عدن ولم تَنسحب من الساحل الغربي لليمن، ونفى ما تَرَدّدَ من أنباءٍ عن مَلء القوات السُّودانية فراغ القوات الإماراتية هناك.
الصيحة