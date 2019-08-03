اتفاق بين (العسكري) والتغيير حول الإعلان الدستوري

أعلن الوسيط الإفريقي محمد حسن ولد لبات، عن التوصل إلى اتفاق كامل بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري، ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.
وقال لبات، عقب جلسة المفاوضات التي استمرت حتى فجر اليوم (السبت) بقاعة الصداقة: (أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن وفدي المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا اتفاقاً كاملاً على الوثيقة الدستورية)، مشيراً إلى أنهما يواصلان اجتماعاتهما مساء اليوم (السبت) من أجل إعداد ترتيبات التوقيع النهائي على الوثيقة.
وأكد كل من عمر الدقير وبابكر فيصل عضوي التفاوض عن قوى الحرية والتغيير في تصريحات صحفية ان التوقيع على الاتفاق سيتم مساء غد الأحد، على أن تحدد لاحقاً مراسم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين بمشاركة أصدقاء السودان في أفريقيا والعالم .
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