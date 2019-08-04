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عناوين الصحف

2019/08/04

2019/08/04


أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019م



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تصدر يومياً عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

المجهر:

* التوقيع على اتفاق الوثيقة الدستورية اليوم

* عشرات الآلاف من المواطنين يخرجون للشوارع احتفالاً بالاتفاق الدستوري

* أحزاب سياسية ترحب بالتوصل لاتفاق حول الإعلان الدستوري

* الحزب الشيوعي يعلن رفضه الإعلان الدستوري ويتعهد بمواصلة النضال

* الجبهة الثورية تحذر من عواقب عدم إدراج وثيقة أديس أبابا في الإعلان الدستوري

الإنتباهة:

* (البرهان) لـ(الشباب): لـ(نركب راس لبناء السودان)

* شروط أمريكية جديدة لإزالة السودان من قائمة الإرهاب

* تحقيقات حول صيدليات “علياء”

* “التغيير”: إعادة فتح الأحداث المتعلقة بسوء استخدام السلطة

* جبريل إبراهيم لـ(الإنتباهة): لا يوجد اتفاق موقع وما تم تفاهمات

السوداني:

* التوقيع على الوثيقة الدستورية اليوم

* نقل محاكمة البشير إلى رئاسة السلطة القضائية

* انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازي

* إعلان نتيجة القبول للجامعات غداً

* “قوى الحرية”: الاتفاق مع “العسكري” لا يعتبر نهاية الثورة

الجريدة:

* “قوى التغيير”: الاتفاق مع المجلس العسكري لا يعني نهاية الثورة

* (المستهلك) تقاضي المتسببين في زراعة القطن المحور وراثياً

* “قوى الحرية”: (96) مصاباً بالرصاص في أحداث الأبيض

* “التغيير”: التوقيع على الوثيقة الدستورية اليوم واستحداث منصب القائد العام للقوات المسلحة

الصيحة:

* (الصيحة) تكشف تفاصيل عضوية “العسكري” بـ”السيادي”

* (البرهان): جاهزون لاستكمال المشوار جنباً إلى جنب مع “الحرية والتغيير”

* الشيوعي يرفض الاتفاق والثورية تشكو من الإقصاء والشارع يحتفل

آخر لحظة:

* مع تباشير الخريف.. اتفاق يوقف النزيف

* إجراءات قانونية ضد شركات تعدين وهبوط الدولار

* إعلان نتيجة القبول للجامعات غداً

* (البرهان): جاهزون لاستكمال المشوار مع التغيير

* الوسيط الإثيوبي يطالب برفع السودان من قائمة الإرهاب

* (الثورية) تشكو التهميش وإقصاء ممثلها من المفاوضات

الأهرام:

* التفاصيل الكاملة للاتفاق بين “العسكري” و”الحرية” حول الوثيقة الدستورية

* الشيوعي يرفض الاتفاق ويطالب “قوى الحرية” بنشر الوثيقة للجماهير

الدار:

* هيئة الدفاع عن البشير: هذا سبب ترحيله بالعربة البرادو

* “الحرية والتغيير”: اليوم توقيع الإعلان الدستوري

* (البرهان): السودان جاهز لاستقبال أبنائه

* المبعوث الإثيوبي يدعو لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

* الجامعة العربية ترحب باتفاق الوثيقة الدستورية في السودان

* إعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي غداً

الخرطوم (كوش نيوز)

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