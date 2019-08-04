أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
المجهر:
* التوقيع على اتفاق الوثيقة الدستورية اليوم
* عشرات الآلاف من المواطنين يخرجون للشوارع احتفالاً بالاتفاق الدستوري
* أحزاب سياسية ترحب بالتوصل لاتفاق حول الإعلان الدستوري
* الحزب الشيوعي يعلن رفضه الإعلان الدستوري ويتعهد بمواصلة النضال
* الجبهة الثورية تحذر من عواقب عدم إدراج وثيقة أديس أبابا في الإعلان الدستوري
الإنتباهة:
* (البرهان) لـ(الشباب): لـ(نركب راس لبناء السودان)
* شروط أمريكية جديدة لإزالة السودان من قائمة الإرهاب
* تحقيقات حول صيدليات “علياء”
* “التغيير”: إعادة فتح الأحداث المتعلقة بسوء استخدام السلطة
* جبريل إبراهيم لـ(الإنتباهة): لا يوجد اتفاق موقع وما تم تفاهمات
السوداني:
* التوقيع على الوثيقة الدستورية اليوم
* نقل محاكمة البشير إلى رئاسة السلطة القضائية
* انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازي
* إعلان نتيجة القبول للجامعات غداً
* “قوى الحرية”: الاتفاق مع “العسكري” لا يعتبر نهاية الثورة
الجريدة:
* “قوى التغيير”: الاتفاق مع المجلس العسكري لا يعني نهاية الثورة
* (المستهلك) تقاضي المتسببين في زراعة القطن المحور وراثياً
* “قوى الحرية”: (96) مصاباً بالرصاص في أحداث الأبيض
* “التغيير”: التوقيع على الوثيقة الدستورية اليوم واستحداث منصب القائد العام للقوات المسلحة
الصيحة:
* (الصيحة) تكشف تفاصيل عضوية “العسكري” بـ”السيادي”
* (البرهان): جاهزون لاستكمال المشوار جنباً إلى جنب مع “الحرية والتغيير”
* الشيوعي يرفض الاتفاق والثورية تشكو من الإقصاء والشارع يحتفل
آخر لحظة:
* مع تباشير الخريف.. اتفاق يوقف النزيف
* إجراءات قانونية ضد شركات تعدين وهبوط الدولار
* إعلان نتيجة القبول للجامعات غداً
* (البرهان): جاهزون لاستكمال المشوار مع التغيير
* الوسيط الإثيوبي يطالب برفع السودان من قائمة الإرهاب
* (الثورية) تشكو التهميش وإقصاء ممثلها من المفاوضات
الأهرام:
* التفاصيل الكاملة للاتفاق بين “العسكري” و”الحرية” حول الوثيقة الدستورية
* الشيوعي يرفض الاتفاق ويطالب “قوى الحرية” بنشر الوثيقة للجماهير
الدار:
* هيئة الدفاع عن البشير: هذا سبب ترحيله بالعربة البرادو
* “الحرية والتغيير”: اليوم توقيع الإعلان الدستوري
* (البرهان): السودان جاهز لاستقبال أبنائه
* المبعوث الإثيوبي يدعو لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب
* الجامعة العربية ترحب باتفاق الوثيقة الدستورية في السودان
* إعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي غداً
الخرطوم (كوش نيوز)