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سياسية

2019/08/04

2019/08/04


(الشيوعي) يرفض الإعلان الدستوري ويدعو للتصعيد



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رَفَضَ الحزب الشيوعي، اتّفاق الإعلان الدستوري بين قِوى إعلان الحُرية والتّغيير والمجلس العسكري، ودعا حلفاءه في إعلان الحُرية والتُغيير بنشر تفاصيله للرأي العام.

وقال تعميم صحفي من اللجنة المركزية للشيوعي إنّ الاتفاق مُجافٍ لمطالب الجماهير في تحقيق مدنية الدولة، وبنى الشيوعي رفضه للاتّفاق استناداً لما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته قِوى التغيير أمس.

ودعا الشيوعي بحسب صحيفة الصيحة، لاستمرار التصعيد بمُختلف الأشكال في لجان الأحياء والنقابات والمواكب والاعتصامات، ومُواصلة التّراكُم النضالي حتى الإضراب العام والعِصيان المدني الذي ينتزع فيه شعبنا الحكم المدني الديمقراطي.

الخرطوم (كوش نيوز)

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