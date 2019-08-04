“باج نيوز” يتحصل على مقترح هيكلة قوى الحُرية والتغيير

تحصلت (باج نيوز) على مقترح هيكلة قوى الحُرية والتغيير الذي تم تقديمه من قبل اللجنة المشتركة في اجتماعات أديس أبابا.
ووفقًا لمقترح الهيكلة تم النص على أن يتكون المجلس المركزي من ممثلي التحالفات والكتل التي وقعت على الإعلان قبل الحادي عشر من أبريل 2019م على أن تُمثل كتلة تجمع المهنيين السودانيين بـ5 ممثلين، نداء السودان بـ5 ممثلين، تحالف قوى الإجماع بـ5 ممثلين، التجمع الاتحادي المعارض بـ3 ممثلين ، الجبهة الثورية بـ6 ممثلين، تجمع القوى المدنية 2 ممثل، كتلة النازحين واللاجئين ممثل، الحزب الجمهوري 1 ممثل، تيار الوسط للتغيير 1 ممثل، مبادرة المجتمع المدني 1 ممثلاً.
من جانبه فإن مهام وصلاحيات المجلس المركزي طبقًا لمقترح الهيكلة تتمثل في وضع الخطط والسياسات العامة للتحالف، مراقبة وأداء الهياكل التنظيمية للتحالف بما في ذلك الأداء الحكومي عبر القطاعات “القطاع السيادي، القطاع الاقتصادي، القطاع الخدمي، قطاع التوجيه، القطاع الاجتماعي والثقافي” على أن تترأس كل كتلة من قوى الحرية والتغيير إحدى هذه القطاعات، أما قرارات المجلس المركزي فيتم اللجوء للتصويت بالكتل.
الخرطوم : باج نيوز