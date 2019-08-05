البنك المركزي يلغي ترخيص صرافتين

أصدر مُحافظ بنك السودان المركزي حسين يحيى جنقول، قراراً بإلغاء رخصة شركتي صرافة هما “ين للصرافة” و”سوداكاش للصرافة”، وذلك لمُخالفتهما لقانون تنظيم العمل المصرفي ومُخالفة الضوابط والتّوجيهات.
ونص القرار، حسب (سونا) اليوم (الإثنين)، على أنّ الإلغاء يأتي لمُخالفة الصرافتين لأحكام المادة 49 (1) (أ) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م والمادة 9 (1) (د) من لائحة تنظيم شركات الصرافة لسنة 2011م، ومُخالفة الضوابط والتوجيهات المُتعلِّقة بأعمال الصرافة لسنة 2014م. وأَكّدَ القرار أنّه لا يَجُوز للشركتين مُزاولة أيِّ أعمال صرافة اعتباراً من تاريخ القرار..
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