(الخارجية) تُسلِّم دعوات الاحتفال بالتوقيع النهائي للرؤساء والمُنظّمات الدولية

كَشَفَت وزارة الخارجية، عَن تَسليم عَدَدٍ من الرؤساء والمُنظّمات الدولية الدعوات لحُضُور مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي بين المجلس العسكري الانتقالي وقِوى الحُرية والتّغيير يوم 17 أغسطس، وأشارت إلى بدء الإعداد والترتيبات للاحتفال.
وقال مصدرٌ دبلوماسيٌّ مُطّلعٌ بالوزارة حسب (أس. أم. سي) اليوم (الإثنين)، إنّ الدعوات وُجِّهت للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتّحاد الأوروبي والاتّحاد الأفريقي ووزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الدولة بالخارجية البريطانية ووزيري الخارجية الروسي والصيني وعددٍ من الدول، أبرزها السعودية والبحرين والكويت ومصر، ونَوّه إلى أنّ الخارجية كوّنت لجنة للبروتوكول ومراسم الاحتفال واستقبال الضيوف والمُرافقين لهم.
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