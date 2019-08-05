الإمارات ترحب بالاتفاق على الإعلان الدستوري السوداني

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان والتوقيع عليها بالأحرف الأولى.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أنّ التوقيع الذي جرى الأحد على الإعلان الدستوري بين ممثلي المجلس العسكري واعلان الحرية والتغيير هو حجر الزاوية لتحقيق الشعب السوداني التقدّم والازدهار.
وأضاف البيان “دولة الإمارات تجدّد التأكيد على دعمها للعملية السياسية في السودان الشقيق وتحضّ جميع الأطراف السياسية والشعبية على التوحّد وتغليب المصلحة الوطنية كي يمضي السودان نحو الاستقرار”.
ابوظبي 5-8-2019(سونا)