الأخبار > سياسية > الإمارات ترحب بالاتفاق على الإعلان الدستوري السوداني
الأقسام :

سياسية

2019/08/05

2019/08/05


الإمارات ترحب بالاتفاق على الإعلان الدستوري السوداني



شارك الموضوع :

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان والتوقيع عليها بالأحرف الأولى.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أنّ التوقيع الذي جرى الأحد على الإعلان الدستوري بين ممثلي المجلس العسكري واعلان الحرية والتغيير هو حجر الزاوية لتحقيق الشعب السوداني التقدّم والازدهار.

وأضاف البيان “دولة الإمارات تجدّد التأكيد على دعمها للعملية السياسية في السودان الشقيق وتحضّ جميع الأطراف السياسية والشعبية على التوحّد وتغليب المصلحة الوطنية كي يمضي السودان نحو الاستقرار”.

ابوظبي 5-8-2019(سونا)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.