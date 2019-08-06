لماذا يجب علينا غسل العنب بالخل أو الليمون؟

العنب واحدة من الفاكهة التي يعشقها كثيرون خصوصًا في فصل الصيف، إذ إنه يحافظ على رطوبة الجسم ويمنع جفاف الرئتين، لكن هل تعلم ما فوائده وطرق حفظه وغسله بشكل صحيح؟
ولعل عنقود العنب دليل واضح على مدى سلامته وتلفه، فقلما كان أخضر كان سليمًا، بحسب ما قالت عالية حته استشاري سلامة الغذاء، مقدمة الطريقة الصحيحة لغسله، خلال لقاء لها ببرنامج “السفيرة عزيزة” عبر قناة “dmc”.
وشدّدت على ضرورة غسل الخضراوات والفواكهة عامة قبل تقديمها مباشرة، إذ أن غسلها في الثلاجة يزيد فرصة نمو الأعفان والفطريات حولها وبالتالي تلفها.
وقدَّمت نصائح عن غسله، قائلة، إنه يجب نقعه في مياه لفترة طويلة ثم نغسله مرة أخرى ثم تجفيفه، ويُفضل غسله بمياه تحتوي على ملعقة من الخلّ أو ليمون؛ لقتل الميكروبات، ثم شقطه جيدًا وتجفيفه.
مصراوي