الهندي عزالدين: أعجبني جداً (شِخِّيت) قوى الحرية والتغيير للجبهة الثورية أو الحركات المسلحة الاستغلالية الانتهازية

شخّتوا ليكم .. !!
1- أعجبني جداً حديث المحامي الشجاع الأخ “صالح محمود” عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بشأن مزايدة وابتزاز الحركات المسلحة وإصرارها على (المحاصصة) في مؤسسات الحكم الانتقالي . وقال لهم ما هو صحيح مائة بالمائة (الثورة دي ما عملتوها انتوا .. عملوها شباب .. انتوا عملتوا قلاقل للنظام لكن ما سقطتوه) .. أو كما قال .
أكثر ما أعجبني أن هذا الكلام صادر عن (دارفوري) أصيل ، فقد تعوّدنا على (الجهوية) القبيحة من قيادات بارزة حتى في الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني طوال سنوات حكمه ، إذ كانوا يدعمون ويوالون الحركات المسلحة من الباطن ، ويضحكون على قيادة الحزب الذي كان حاكماً في الظاهر ، وفي ذهني أسماء شهيرة ومعروفة .
التحية لـ”صالح محمود” الذي انتصر لشيوعيته ، ولفظ الجهوية والقبلية النتِنة !!
أنا ضد الحزب الشيوعي في معظم مواقفه ، وأقاتله دون هوادة ، ويقاتلني منسوبوه ورجرجة أصدقائه وتابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي بكل سفالة وانحطاط ولم ينتصروا لسنوات طويلة ، لكنني اليوم .. مع “صالح محمود” المحامي في هذا الموقف العظيم البرّاق !!
أحسنت يا “صالح” يا “محمود” .
2
كما أعجبني جداً (شِخِّيت) قوى الحرية والتغيير للجبهة الثورية أو الحركات المسلحة الاستغلالية الانتهازية .
أنا – كما هو معروف – ضد السلوك السياسي والثقافي لـ(قحت) ، كما ظللتُ لسنين عددا أنافح ضد هذه الحركات المتمردة لأسباب عدة ، غير أن إهمال (قحت) لابتزاز واستفزاز الحركات كان عين العقل والمنطق .
هل يُعقل أن يرسل “مني أركو مناوي” و”مالك عقار” استيضاحات على الهواء .. وعلى الملأ لحلفائهم في تحالف ثوري واحد ؟! (هل أنتم ملتزمون بوثيقة أديس أبابا أم لا ؟ .. أجِب بلا أو نعم ) !!
هو انتوا لو كان عندكم جيوش لسه .. وسلاح ودعم دولي أمريكي وأوربي وإسرائيلي كنتوا راجنها من تجمع المهنيين ؟!
والحقيقة أنه لم يكن لكم دور
في إسقاط النظام السابق .
أنا أعلم جيِّداً أن دور الجيش والأمن في إسقاط النظام كان أكبر وأهم من دور كل الحركات .. وأكبر من دور أحزاب كثيرة في (قحت) .
قال أجب بلا أو نعم !!
أها .. شختوا ليكم بعد ما اتفسحوا وارتاحوا أسبوعين في “أديس” الجميلة .. الفاتنة .. استراحة محارب .. ومفيش حد أحسن من حد !!
الهندي عزالدين
المجهر