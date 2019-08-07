محمد السر: الثورة تضيع

ما لهذا خرجنا علي النظام السابق،،،
خرجنا لحياة افضل ومستقبل افضل للسودان،،،
خرجنا لانهاء الحصار الاقتصادي بالبلاد،،،
خرجنا لفساد اخوان الرئيس،،،
خرجنا للارتفاع الغير منطقي للدولار مقابل ثروات البلاد،،،
خرجنا لتعقيد اجراءات الصادر وزيادة الدولار الجمركي،،،
خرجنا علي الشوارع التي ترصف وتحفر بعد عام،،،
خرجنا ضد عدم وجود نقود في البنوك ووقود في محطات البنزين،،،
خرجنا ضد سلطة الحزب الواحد وتحكمه في البلاد،،،
خرجنا لمصالحة وطنية شاملة مع انفسنا وفيما بيننا والاتفاق حول برنامج وطني متفق عليه،،،
خرجنا لإعداد دستور دائم للبلاد يرىء فيه الكل نفسه فيه،،،
خرجنا لفصل السلطات الثلاثة التشريعية والعدلية والتنفيذية،،،
خرجنا لحرية كاملة للاعلام بدون قيود والمتضرر يلجأ للقضاء،،،
لم نخرج لحرية الملبس والخلاعه للبنات والنساء ،،،
لم نخرج لاقتلاع حكم حزب المؤتمر الوطني الفردي وشركاءه من الاحزاب الاخري ليستلم حزب المؤتمر السوداني حكم فردي اخر مع شركاءه من الاحزاب الاخري؟!!
لم نخرج ليتجراء الشيوعيين علي ديننا الحنيف وتحويل الدولة لمدنية بين قوسين (علمانية)،،،
لم نخرج علي رئيس عسكري واحد في نظام حكم مدني مترهل ليتحول لنظام حكم نصفه السيادي عسكري وبترهل ايضآ،،،
لم نخرج لمزيد من العداء للحركات المسلحة والاحزاب السياسية المؤثرة في البلاد بما فيهم الحزب الحاكم السابق وابعاد كل هذه الكيانات من تسوية وطنية ومصالحة شاملة والاتفاق حول برنامج وطني انتقالي ونظام الحكم هو مزيدآ من آزمات البلاد،،،
لم نخرج للاستهتار بقواتنا المسلحة “فخرنا” جميعآ ولولاها لتفتت السودان دويلات من بعد الاستقلال والي الان الجيش يقوم بدوره في حماية البلاد،،، لعنتهم الوحيده هي تدخلهم في الشأن السياسي بالبلاد وهذا خطأ مستمر يجب أن يفهمو ذلك وأن لا يكونو جزء من المعادلة السياسية أبدآ إن ارادو خيرآ للبلاد،،،
لم نخرج لنري الي الان عدم قيام محاكمات عادله لقادة النظام السابق والمسئولين في المؤسسات المختلفة ومحاكمة من اجرم واخطأ واطلاق سراح من لم يخطيء،،،
لم نخرج من آجل تصارع الاحزاب والجرىء وراء المكاسب الشخصية والحزبية، بل من آجل بناء اقتصاد قوي ومشروعات عملاقة وتنمية متوازنه في السودان،،،
خروجنا من اجل بناء الدولة السودانية والاتفاق بين الجميع في الانتقال بالبلاد الي مرحلة عمل سياسي متفق عليه وليس 10 سنة للحزب الفلاني و 15 سنة للحزب العلاني و 30 سنة حزب المؤتمر الوطني وشركاؤه من الاحزاب الاخري و 3 سنة حزب المؤتمر السوداني وشركاءه من كم حزب اخرين،،،
خروجنا من آجل انتخابات حره للنقابات العامة في السودان وليس لتحكم المؤتمر الوطني فيها بعضويته او ما يسمي (استعادة النقابات) من تجمع المهنيين والاصل هو اقتلاع النقابات لصالح الشيوعيين قبل أن تتحدثو عن حرية كاذبة نريدها في انتخابات علنيه لعضوية تلك النقابات بدون النظر لميول الشخص او انتماءه السياسي وانما هي انتخابات مهنية نقابية تهدف الي عمل نقابي حقيقي وبدون تدخل في الشأن السياسي،،، لن تفعلو ذلك لانكم ستفشلون في الانتخابات وهي نتيجة معلومة لديكم ولمن يفهم،،،
خروجنا لتأهيل و بناء مستشفيات بمواصفات تلبىء احتياجات المرضي ولا تجعلهم ينتظرون الدور للعلاج كما طابور الخبز في المخابز،،،
خروجنا لحرية الاعلام حتي تكون كل الأمور بالمكشوف والاعلام سلطة رابعة في البلاد بحريته تكشف وتسلط الاضواء علي مجريات الأمور في البلاد، وهذا امر مهم ومطلوب ،،،
خروجنا من اجل الحرية الغير مطلقه فضررها اكثر من نفعها، ويجب أن تواجه الحرية بالقوانين والا تبقي الدولة في فوضي،،،
خروجنا من اجل سلام شامل كامل مع الداخل والخارج وليس شعار فقط ينشره الحزب الشيوعي ليتبناه حراك الشباب بدون معرفة وعلم ،،،
خروجنا من اجل عدالة تعم البلاد باستقلالية القضاء وأن ينتخب رئيس القضاء في البلاد من داخل منظومتهم القضائية وليس بتعين رئيس البلاد او من يقوم مقام الرئيس،،،
” البلاد لا يتم إدارتها وبناءها بالشعارات والدموع ”
بل بالعمل الصادق والمتجرد والقوي
#الوعي_مهم
بقلم
محمد السر