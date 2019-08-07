رئيس اللجنة السياسية يقدم تنويراً للسفراء الاجانب

قدم رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي بحضور السيد وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير عمر دهب تنويراً للسفراء الاجانب وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية بالخرطوم حول اتفاق الاعلان الدستوري الذي تم للتوصل اليه بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير .
كما قدم شرحاً حول مهام ومستويات حكومة الفترة الانتقالية والتي ستركز علي قضيتي احلال السلام الشامل ومعالجة الازمة الاقتصادية .
من ناحية اخري ، قدم سيادته الشكر للدول الصديقة وشركاء السودان الذين قاموا بتقديم كافة انواع الدعم للسودان خلال الفترة الماضية ، حيث خص بالشكر وسيط الاتحاد الافريقي والوسيط الاثيوبي وممثل الاتحاد الافريقي بالسودان.
وعبر عن تطلع السودان لتقديم مزيد من الدعم من قبل الدول الصديقة خلال الفترة المقبلة.
الخرطوم 7-8-2019(سونا)