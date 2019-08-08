كيف رد عبد الحي يوسف على حكم تناول (الشربوت).؟

أجاب الشيخ عبد الحي يوسف نائب رئيس هيئة علماء السودان عن سؤال متعلق بحكم شرب الشربوت والذي يعتبر عادة سودانية منتشرة بكثافة خلال عيد الأضحى المبارك، وقال عبد الحي يوسف من خلال سؤال ورده على صفحته الشخصية بالفيسبوك إن الشريعة المطهرة لم تعلق الحكم بالحل والحرمة على اسم المشروب، بل الحكم معلق على علة، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم {كل مسكر حرام} وقد قال هذا الكلام جواباً على سؤال أبي موسى رضي الله عنه حين قال: يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع؟ فقال {كل مسكر حرام} وعليه فإن العلة في القول بالتحريم هي الإسكار؛ فإذا كان الشراب المسمى بالشربوت مسكراً ـ ولو بشرب الكثير منه ـ فإنه يحرم، وإن لم يكن كذلك فلا حرج في شربه، والعلم عند الله تعالى.
صحيفة السوداني