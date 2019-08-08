اليونسيف: لا وجود لتجنيد الأطفال بالسودان

أكد رئيس حماية الأطفال بمنظمة “اليونسيف” بالسودان بي مال بهادور، تأكدهم من عدم وجود تجنيد للأطفال بالسودان بعد زيارة ميدانية شملت عدة معسكرات بمناطق مختلفة للقوات النظامية تم من خلالها الوقوف ميدانياً بنيالا بولاية جنوب دارفور.
وطالب بهادور لدى مخاطبته ورشة لـ46 من الضباط وضباط الصف بقوات “الدعم السريع” بنيالا بحضور والي ولاية جنوب دارفور، اللواء ركن هاشم خالد، وعدد من قيادات “الدعم السريع”، بوضع منهج لكل القوات من خلال كورسات التدريب لكيفية حماية الأطفال سواء وُجِدَت “اليونسيف” أم لم توجد لتنتهي مسألة تجنيد الأطفال تماماً.
وأشار إلى أنه تقدم بأسئلة صعبة لكل المعسكرات التي زارها بولاية جنوب دارفور، وتابع: “أصبحت هناك حاجة مشتركة بيننا”، لافتاً إلى أن زيارة المعسكرات طلبتها حكومة السودان، وثمن توجيهات والي جنوب دارفور بالسماح لهم بزيارة كل المواقع العسكرية.
صحيفة السوداني